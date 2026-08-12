Медведев призвал бизнес и государство готовиться к трансформации ВПК

Военно-промышленный комплекс (ВПК) сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики, однако в будущем сектор ждут структурные изменения. Об этом заявил зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии, передает ТАСС.

По словам политика, в ближайшей перспективе перед экономикой страны встанет задача модернизации ВПК, поскольку структура и условия работы оборонного комплекса могут измениться. Медведев подчеркнул, что эти процессы не означают остановки текущих производственных программ, но требуют заблаговременной подготовки как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.