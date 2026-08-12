Медведев призвал бизнес и государство готовиться к трансформации ВПК
Военно-промышленный комплекс (ВПК) сейчас обеспечивает существенный рост российской экономики, однако в будущем сектор ждут структурные изменения. Об этом заявил зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с экспертным советом по созданию народной программы партии, передает ТАСС.
По словам политика, в ближайшей перспективе перед экономикой страны встанет задача модернизации ВПК, поскольку структура и условия работы оборонного комплекса могут измениться. Медведев подчеркнул, что эти процессы не означают остановки текущих производственных программ, но требуют заблаговременной подготовки как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.
«Сейчас ВПК дает понятный, весьма существенный рост экономики именно потому, что он востребован, но впоследствии там могут быть некие изменения», — отметил Медведев.
Он добавил, что адаптация к новым реалиям оборонной сферы станет одной из ключевых задач для всех участников рынка. Медведев также обратил внимание на то, что Россия параллельно продолжает реализацию масштабных долгосрочных проектов в транспортной, атомной и космической сферах.
Ранее в Госдуме призвали сделать экономику России мобилизационной, чтобы для решения каких-либо государственных задач не приходилось «уговаривать наших предпринимателей», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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