«Кнопки жать не начнем»: Запад провоцирует Россию на ядерную войну
Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ заявил о регулярных провокациях Запада, на которые Россия не собирается отвечать.
В пятницу, 16 июня, на пленарной сессии в рамках ПМЭФ президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, связанных с проводимой на Украине спецоперацией. Глава государства рассказал о провокациях Запада, вмешательстве НАТО и провальном наступлении ВСУ.
МОЖЕМ, НО НЕ БУДЕМ
Российский лидер осудил Запад за попытки спровоцировать Москву на серьезные действия. По словам президента, регулярные атаки на российские регионы происходят для того, чтобы заставить Россию «жать на кнопки».
«Это все попытка спровоцировать на ответные действия. Что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Мы не делаем это по ряду соображений. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет», - заявил глава государства.
Страны НАТО, в свою очередь, знают, что у России больше ядерного оружия, чем у них всех, однако, по словам Путина, постоянно склоняют Россию к сокращению такого вооружения.
«Хрен им, как у нас в народе говорят», - ответил президент на такие просьбы.
По его словам, страны НАТО все больше втягиваются в украинский конфликт, а США выбрали накачивать Киев оружием, а не иметь дело с Россией. Путин подчеркнул, что контакты с Западом были разорваны не Москвой. Не исключается, что если бы в Вашингтоне была иная администрация, то удалось бы пойти по другому пути в ситуации вокруг Украины.
«Запад не захотел вести с Россией разговор, но они захотят, а мы уже посмотрим», - сказал президент.
Путин с иронией отметил, что в скором времени Украина перестанет вообще использовать свою технику на поле боя. По его словам, Киев использует технику извне, на которой долго «не навоюешь».
После выступления Путина глава МИД Сергей Лавров в интервью RT пригрозил военно-техническим ответом на поставки Киеву истребителей F-16.
«Если мы увидим, что самолеты F-16 летят над Украиной и создают угрозу России, ответ будет военно-техническим», - заявил глава российской дипломатии.
ПРОВАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
Владимир Путин также рассказал о провальных по всем направлениям планах Украины по контрнаступлению. По мнению президента, у Киева нет шансов победить в этом конфликте.
«Что происходит с так называемым контрнаступлением? Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из так называемых нескольких составляющих. Первая предназначена для прорыва обороны, вторая – для того, чтобы использовать войска для продвижения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно», - сказал глава государства.
В заключение Путин пообещал, что Россия будет делать то, что соответствует её интересам, и заверил, что с этим придется всем считаться, передает «Радиоточка НСН».
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