«Кнопки жать не начнем»: Запад провоцирует Россию на ядерную войну

По его словам, страны НАТО все больше втягиваются в украинский конфликт, а США выбрали накачивать Киев оружием, а не иметь дело с Россией. Путин подчеркнул, что контакты с Западом были разорваны не Москвой. Не исключается, что если бы в Вашингтоне была иная администрация, то удалось бы пойти по другому пути в ситуации вокруг Украины.

«Запад не захотел вести с Россией разговор, но они захотят, а мы уже посмотрим», - сказал президент.

Путин с иронией отметил, что в скором времени Украина перестанет вообще использовать свою технику на поле боя. По его словам, Киев использует технику извне, на которой долго «не навоюешь».

После выступления Путина глава МИД Сергей Лавров в интервью RT пригрозил военно-техническим ответом на поставки Киеву истребителей F-16.

«Если мы увидим, что самолеты F-16 летят над Украиной и создают угрозу России, ответ будет военно-техническим», - заявил глава российской дипломатии.



ПРОВАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Владимир Путин также рассказал о провальных по всем направлениям планах Украины по контрнаступлению. По мнению президента, у Киева нет шансов победить в этом конфликте.

«Что происходит с так называемым контрнаступлением? Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из так называемых нескольких составляющих. Первая предназначена для прорыва обороны, вторая – для того, чтобы использовать войска для продвижения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно», - сказал глава государства.

В заключение Путин пообещал, что Россия будет делать то, что соответствует её интересам, и заверил, что с этим придется всем считаться, передает «Радиоточка НСН».

