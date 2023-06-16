«Хрен им»: Путин заявил, что Россия не будет сокращать свое ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.

«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.

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При этом президент РФ добавил, что у Росси нет необходимости использовать ядерное оружие. Он отметил, что теоретически это возможно, если создается угроза существованию российского государства. Однако, по его словам, сам факт рассуждения на тему возможности использования ядерного оружия понижает порог его применения.

Путин также считает, что наличие ядерного оружия - это «конкурентное преимущество» страны. Он напомнил о договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о размещении на территории этой страны тактического ядерного оружия. По словам Путина, это уже произошло, первые ядерные боезаряды уже находятся на территории Белоруссии. До конца лета или года эта работа будет «выполнена целиком и полностью».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир Путин

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