«Хрен им»: Путин заявил, что Россия не будет сокращать свое ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, и они знают об этом. По его словам, НАТО все время склоняет Россию, чтобы она сокращала такое оружие.

«Они хотят, чтобы мы сократили его - хрен им, как у нас в народе говорят», - сказал Путин на ПМЭФ.