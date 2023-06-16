«Противник успеха не имел»: Путин назвал провальным контрнаступление Украины
16 июня 202316:29
Президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте.
«Что происходит с так называемым контрнаступлением? Где-то украинским подразделениям удается дойти до первой линии, где-то не удается. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что они используют так называемые стратегические резервы, которые состоят из так называемых нескольких составляющих. Первая предназначена для прорыва обороны, вторая – для того, чтобы использовать войска для продвижения по территории. Ни на одном из участков они не достигли своих целей. Вот что важно. Потери у них очень большие – больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. По технике – каждый день идет рост утраты этой техники, где-то 186 танков потеряно украинской армией, и 418 бронемашин различного класса. Повторяю – главное, что нет успехов ни на одном из направлений. Противник успеха не имел, как докладывают военные», - сказал Путин.
Российский лидер добавил, что у Украины нет шансов одержать победу в контрнаступлении.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru