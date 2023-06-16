«Сожжем её»: Путин о поставках на Украину техники США

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что Соединенные Штаты выбрали накачивать Украину оружием, а не контактировать с РФ.

Путин заявил, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве

«Запад не захотел вести с Россией разговор, но они захотят, а мы уже посмотрим», - сказал президент.

По его словам, у России на сегодняшний день практически нет контактов с США, однако они были разорваны и не российской стороной. Глава государства также не исключил, что если бы в Соединенных Штатах была иная администрация, то удалось бы пойти по другому пути в ситуации вокруг Украины.

Путин сообщил, что планы Украины по контрнаступлению оказались провальными по всем направлениям, а также отметил, что у Киева нет шансов победить в этом конфликте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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