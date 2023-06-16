Путин назвал цель размещения ядерного оружия в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российское ядерное оружие на территории Белоруссии являются элементом сдерживания, сообщает РИА Новости.

Лукашенко заявил о готовности применить ядерное оружие в ответ на агрессию

Выступая на ПМЭФ-2023 он пояснил, что это сигнал тем, кто надеется на стратегическое поражение России.

«Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве», - заключил российский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что размещение в республике российского ядерного оружия было его просьбой к Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Минобороны РФ
ТЕГИ:Ядерное ОружиеБелоруссияРоссия

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