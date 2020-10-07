В Армении заявили, что на юге Карабаха ведутся тяжелые бои

Согласно официальному представителю Минобороны Армении Арцруну Ованнисяну, бои наблюдались на протяжении дня по всей линии соприкосновения. Он отметил южную часть НКР, где, по его словам, ведутся наиболее ожесточенные боевые действия.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Ереван заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах и пострадавших с обеих стороны.

