В Госдуме оценили вероятность участия России в войне за Карабах

«Единая Россия» и ЛДПР озвучили в эфире НСН разные подходы к решению проблемы Нагорного Карабаха.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова исполнять все обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ в случае нападения на нее извне. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что обязательства ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал в эфире НСН, что если в рамках ОДКБ будет обращение от стран в структуры Договора, оно будет обсуждаться.

«Не идет речи ни о какой войне, только взаимные обязательства. Они подразумевают не военные действия, а возможность обратиться в структуры ОДКБ и обсудить то, что могут предпринять страны. Это прописано в уставе», - сказал он.

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В свою очередь, представитель пресс-службы главы ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил в беседе с НСН, что позиция партии по Карабаху не меняется на протяжении многих лет.

«Нужно либо вводить воинский контингент в Карабах с согласия Армении и Азербайджана, чтобы гарантировать отсутствие прямого боестолкновения. Либо этим странам входить в состав России, чтобы на корню решить их территориальные споры, потому что все тогда станет общим. А бесконечные переговоры ни к чему не привели, мы видим результат через 30 лет», - отметил он.

Между тем, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян призвал создать антитеррористическую коалицию. В обращении на Facebook он написал, что Азербайджан используется Турцией как инструмент для создания очага терроризма на Кавказе. По его мнению, международная террористическая сеть проникла в республику при пособничестве властей, и теперь под угрозой мирное население Армении и Нагорного Карабаха. Он отметил, что армянская сторона оказались на передовой борьбы с терроризмом.

Ранее появились сообщения об использовании наёмников-террористов в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной. В частности, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о тысячах участников радикальных террористических группировок с Ближнего Востока, направляющихся в зону карабахского конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября с заявлений Армении и Азербайджана об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Баку сообщил об атаках армянских ВС. Из Еревана поступила информация о наступлении Азербайджана в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах.

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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:АзербайджанАрменияНагорный Карабах
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