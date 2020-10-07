В Госдуме оценили вероятность участия России в войне за Карабах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова исполнять все обязательства перед Арменией в рамках ОДКБ в случае нападения на нее извне. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что обязательства ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах.

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов рассказал в эфире НСН, что если в рамках ОДКБ будет обращение от стран в структуры Договора, оно будет обсуждаться.

«Не идет речи ни о какой войне, только взаимные обязательства. Они подразумевают не военные действия, а возможность обратиться в структуры ОДКБ и обсудить то, что могут предпринять страны. Это прописано в уставе», - сказал он.