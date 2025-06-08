Минобороны: ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области

Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в операции принимают участие подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». Отмечается, что в настоящий момент они уже вышли на западную границу ДНР и продолжили развитие наступления на территории Днепропетровской области.

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Известно, что группировка также поразила бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Алексеевка, Димитров, Красноармейск, Новониколаевка, Новопавловка, Новосергеевка, Новоторецкое, Новоукраинка и Петровского.

В середине мая российские войска максимально приблизились к границе Днепропетровской области на красноармейском направлении. 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло около километра.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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