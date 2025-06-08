Минобороны: ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области
Российские войска начали продвижение в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в операции принимают участие подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». Отмечается, что в настоящий момент они уже вышли на западную границу ДНР и продолжили развитие наступления на территории Днепропетровской области.
Известно, что группировка также поразила бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Алексеевка, Димитров, Красноармейск, Новониколаевка, Новопавловка, Новосергеевка, Новоторецкое, Новоукраинка и Петровского.
В середине мая российские войска максимально приблизились к границе Днепропетровской области на красноармейском направлении. 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло около километра.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ГД рассказали о перерасчете пенсий в августе 2025 года
- Минобороны: ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области
- В России поменяют произношение слова «свекла»
- Минобороны: За сутки ПВО РФ сбили 131 дрон ВСУ
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Заря в ДНР
- «Патриот»: Рейтинг картин для воспитания патриотизма возглавили советские фильмы
- Чемпион UFC Двалишвили встал перед Трампом на колено
- СМИ: Черноморский флот ликвидировал системы наведения дронов ВСУ
- СМИ: Отец Маска прилетел в Москву для участия в форуме
- Собянин: С начала суток над Москвой сбили 10 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru