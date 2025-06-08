Минобороны: ВС РФ начали продвижение в Днепропетровской области

Известно, что группировка также поразила бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Алексеевка, Димитров, Красноармейск, Новониколаевка, Новопавловка, Новосергеевка, Новоторецкое, Новоукраинка и Петровского.

В середине мая российские войска максимально приблизились к границе Днепропетровской области на красноармейском направлении. 12 мая расстояние до границы региона с ДНР составляло около километра.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

