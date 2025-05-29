Депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины
Россия должна сформировать зону безопасности, охватывающую территорию сразу пяти украинских областей, чтобы предотвратить удары по новым российским регионам. С таким предложением в беседе с NEWS.ru выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.
По его словам, речь идет о создании буферной полосы на территории Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины. Целью инициативы он назвал защиту присоединенных к России субъектов от огневого поражения со стороны украинских вооруженных сил.
Парламентарий подчеркнул, что обеспечение безопасности новых регионов должно быть частью более широкой стратегии, направленной на достижение заявленных целей специальной военной операции — «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. По его оценке, первоочередной задачей остается установление полного контроля над территориями, включенными в состав России.
Соболев также заявил, что на занятых территориях необходимо проводить референдумы для определения их статуса, не исключив в дальнейшем формирования союзного государства с участием России, Украины и Белоруссии. По его мнению, такое объединение может стать ключевым элементом в реализации целей, поставленных Москвой, передает «Радиоточка НСН».
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