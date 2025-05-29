Депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины

Россия должна сформировать зону безопасности, охватывающую территорию сразу пяти украинских областей, чтобы предотвратить удары по новым российским регионам. С таким предложением в беседе с NEWS.ru выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, речь идет о создании буферной полосы на территории Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины. Целью инициативы он назвал защиту присоединенных к России субъектов от огневого поражения со стороны украинских вооруженных сил.