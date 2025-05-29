Депутат Госдумы предложил создать буферную зону в пяти областях Украины

Россия должна сформировать зону безопасности, охватывающую территорию сразу пяти украинских областей, чтобы предотвратить удары по новым российским регионам. С таким предложением в беседе с NEWS.ru выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, речь идет о создании буферной полосы на территории Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей Украины. Целью инициативы он назвал защиту присоединенных к России субъектов от огневого поражения со стороны украинских вооруженных сил.

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Парламентарий подчеркнул, что обеспечение безопасности новых регионов должно быть частью более широкой стратегии, направленной на достижение заявленных целей специальной военной операции — «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины. По его оценке, первоочередной задачей остается установление полного контроля над территориями, включенными в состав России.

Соболев также заявил, что на занятых территориях необходимо проводить референдумы для определения их статуса, не исключив в дальнейшем формирования союзного государства с участием России, Украины и Белоруссии. По его мнению, такое объединение может стать ключевым элементом в реализации целей, поставленных Москвой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Фадеичев
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