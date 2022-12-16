Кирби: в США не видят признаков скорого нападения российских военных на Киев

В Вашингтоне не видят в настоящее время каких-либо признаков предстоящего наступления Вооруженных Сил России на Киев. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, он подчеркнул, что США максимально пристально отслеживают ситуацию на Украине.