Кирби: в США не видят признаков скорого нападения российских военных на Киев

В Вашингтоне не видят в настоящее время каких-либо признаков предстоящего наступления Вооруженных Сил России на Киев. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, он подчеркнул, что США максимально пристально отслеживают ситуацию на Украине.

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«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев» - добавил представитель Белого дома.

Ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН заявил, что украинское командование видит ситуацию на земле и понимает, что Россия собирается в наступление на столицу.

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
ТЕГИ:РоссияКиевНаступлениеСША
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