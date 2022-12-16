Кирби: в США не видят признаков скорого нападения российских военных на Киев
В Вашингтоне не видят в настоящее время каких-либо признаков предстоящего наступления Вооруженных Сил России на Киев. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем, он подчеркнул, что США максимально пристально отслеживают ситуацию на Украине.
«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев» - добавил представитель Белого дома.
Ранее экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН заявил, что украинское командование видит ситуацию на земле и понимает, что Россия собирается в наступление на столицу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- Врач рассказал, как не заразиться гриппом и COVID-19 в новогодние праздники
- «Момент не настал». В США оценили возможность переговоров по Украине
- Умер бывший тренер сборной Сербии Синиша Михайлович
- Кирби: в США не видят признаков скорого нападения российских военных на Киев
- СМИ: В США заявили о нехватке комплексов Patriot для поставок Киеву
- Киссинджер: Настал момент для решения конфликта на Украине путем переговоров
- В Домодедово грузчики украли у пассажирки полмиллиона рублей
- В театре «Русская песня» пройдет премьера спектакля «Бабкины сказки–7»
- Швейцария ввела дополнительные санкции против России
- Минздрав: заболевшим гриппом и ОРВИ противопоказан алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru