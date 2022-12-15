«Мощная группировка»: Генерал назвал условия наступления на Киев

Украинское командование видит ситуацию на земле и понимает, что Россия собирается в наступление на столицу, отметил в эфире НСН Владимир Болдырев. 

Для наступления российских войск на Киев необходима достаточно мощная группировка, при этом частичная мобилизация уже позволила создать такие силы, заявил экс-главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Болдырев в разговоре с НСН.

Глава Минобороны Украины анонсировал зимнее наступление ВСУ

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist, что, по его мнению, Россия сейчас готовит резерв и предпримет новое наступление на Киев. В связи с этим он назвал главной задачей украинских войск – удержаться. Владимир Болдырев отметил, что еще весной российские войска вполне могли взять Киев под контроль.

«Залужный делает выводы из оценки обстановки. Для того, чтобы это можно было провести, нужно иметь достаточно мощную группировку. Частичная мобилизация позволила усилить ряды вооруженных сил. Их обучили, некоторые еще до сих пор проходят обучение. Это серьезная группировка. У того, что весеннее наступление на Киев не достигло своей цели, было много причин. Был слишком большой фронт действий наших войск. Можно было достичь цели и выполнить задачи по Киеву, это была выполнимая задача. Но потом пошли переговоры и было принято решение об отводе войск», - сказал Болдырев.

В свою очередь депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что его слова о возможном российском наступлении могут быть восприняты как «некий инсайд».

Сил хватит: В Госдуме назвали условия наступления на Одессу и Чернигов

«Не буду оценивать такие заявления Залужного. Мои слова могут быть восприняты как некий инсайд, поскольку я являюсь участником специальной военной операции», - указал Бородай.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Россия отвела войска из Киевской области, чтобы улучшить ситуацию для переговоров. При этом Владимир Путин отмечал, что власти Украины потеряли желание вести переговоры с Россией сразу после отвода войск от Киева, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:РоссияУкраинаКиевНаступлениеСпецоперация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры