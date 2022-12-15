«Мощная группировка»: Генерал назвал условия наступления на Киев

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью изданию The Economist, что, по его мнению, Россия сейчас готовит резерв и предпримет новое наступление на Киев. В связи с этим он назвал главной задачей украинских войск – удержаться. Владимир Болдырев отметил, что еще весной российские войска вполне могли взять Киев под контроль.

«Залужный делает выводы из оценки обстановки. Для того, чтобы это можно было провести, нужно иметь достаточно мощную группировку. Частичная мобилизация позволила усилить ряды вооруженных сил. Их обучили, некоторые еще до сих пор проходят обучение. Это серьезная группировка. У того, что весеннее наступление на Киев не достигло своей цели, было много причин. Был слишком большой фронт действий наших войск. Можно было достичь цели и выполнить задачи по Киеву, это была выполнимая задача. Но потом пошли переговоры и было принято решение об отводе войск», - сказал Болдырев.

В свою очередь депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с НСН отметил, что его слова о возможном российском наступлении могут быть восприняты как «некий инсайд».