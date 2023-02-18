Пригожин назвал ролик с расстрелом портретов российских военачальников якобы «музыкантами» украинским фейком

Пригожин признался, что не смотрел видеоролик лично, но основывается на описаниях и комментариях «музыкантов».

«Во-первых, у нас снег везде лежит, поэтому эти крендели в рубашечках, вероятнее всего, где-то на южных направлениях снимали. Второе — "Печенеги" у нас все новенькие, с иголочки, мы крашеными не пользуемся. И третье, еще раз могу просто подтвердить, что это не ЧВК «Вагнер», а не что иное, как украинский фейк», - цитирует пресс-служба Пригожина

Ранее бизнесмен опроверг информацию о том, что «ЧВК «Вагнер» имеет отношение к российской армии.