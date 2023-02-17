Минобороны России: В четырех военных округах назначили новых командующих
В Министерстве обороны России сообщили о назначении новых командующих войсками четырех военных округов. Соответствующая информация опубликована на портале ведомства.
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Так, командующим войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, Западного военного округа — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, Южного военного округа — генерал-полковник Сергей Кузовлев, Восточного военного округа — генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
Ранее Мордвичев занимал должность замкомандующего войсками Южного военного округа, Никифоров был начальником штаба первого замкомандующего войсками Восточного военного округа, Кузовлев командовал войсками Западного военного округа, а Мурадов был замкомандующего войсками Южного военного округа.
Ранее зона ответственности Южного военного округа была расширена на ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщило агентство НСН.
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