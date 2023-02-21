Пригожин назвал число украинских солдат, убитых бойцами ЧВК «Вагнер»

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что в составе ЧВК с начала спецоперации погибли около 30 тысяч человек. Вместе с стем он заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» убии порядка 110 тысяч солдат ВСУ.

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«И все это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК «Вагнер». Поэтому общее количество погибших украинских солдат – около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер», - приводит ответ Пригожина его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер». По его словам, ведомство препятствует поставкам боеприпасов и авиатранспорта. Пригожин пообещал идти до конца со своими бойцами вразрез с решением тех, кто решил, «жить его людям или не жить».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official / скриншот с видео
ТЕГИ:ВСУЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
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