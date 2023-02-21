Пригожин назвал число украинских солдат, убитых бойцами ЧВК «Вагнер»
Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отказался отвечать на вопрос журналистов о том, что в составе ЧВК с начала спецоперации погибли около 30 тысяч человек. Вместе с стем он заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» убии порядка 110 тысяч солдат ВСУ.
«И все это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК «Вагнер». Поэтому общее количество погибших украинских солдат – около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер», - приводит ответ Пригожина его пресс-служба.
Ранее Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер». По его словам, ведомство препятствует поставкам боеприпасов и авиатранспорта. Пригожин пообещал идти до конца со своими бойцами вразрез с решением тех, кто решил, «жить его людям или не жить».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ узнали о переносе обращения Байдена к РФ и Украине
- Собянин подписал указ о мерах поддержки участвующих в СВО москвичей
- Нулевой километр украинских железных дорог перенесли из Москвы в Киев
- Версию рукотворного землетрясения в Турции назвали конспирологией на фоне стресса
- «Больше Америки в Европе»: Польша назвала лозунг своего председательства в Евросоюзе
- Москвичам пообещали три дня холода
- Патрушев принял в Москве члена политбюро КПК Ван И
- В Госдепе США призвали Москву не вести ядерную войну
- Посла Бангладеш вызвали в МИД России из-за морских санкций
- Доисторический туалет со смывом найден в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru