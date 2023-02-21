Пригожин назвал число украинских солдат, убитых бойцами ЧВК «Вагнер»

«И все это военнослужащие ВСУ и других структур, которые пытаются воевать с ЧВК «Вагнер». Поэтому общее количество погибших украинских солдат – около 110 тысяч, уничтоженных руками ЧВК «Вагнер», - приводит ответ Пригожина его пресс-служба.

Ранее Евгений Пригожин обвинил российское Минобороны в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер». По его словам, ведомство препятствует поставкам боеприпасов и авиатранспорта. Пригожин пообещал идти до конца со своими бойцами вразрез с решением тех, кто решил, «жить его людям или не жить».

