Аксенов потребовал «привести чиновников в чувство» и обеспечить боеприпасами ЧВК «Вагнер»
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Видеообращение размещено в телеграм-канале руководителя республики.
Аксенов прокомментировал заявление Пригожина, который признал, что вопрос снабжения ЧВК «Вагнер» по-прежнему не решен.
Ответственных за поставку боеприпасов должностных лиц необходимо «привести в чувство», заявил Аксенов. По его словам, некоторые военные функционеры не отдают себе отчет в том, что происходит.
"Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности", - добавил глава Крыма.
Основатель ЧВК «Вагнер» ранее заявил, что вопрос с боеприпасами в ЧВК еще не решен. «Знакомства и связи» пока не помогают, посетовал бизнесмен.
О намерении создать свою ЧВК ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он намерен реализовать эти планы, когда уйдет с госслужбы, передает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru