Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил руководство министерства обороны России в попытке ликвидировать его ЧВК. Соответствующее аудио заявление предпринимателя опубликовал Telegram-канал его пресс-службы.

«Генералы, которые находятся вокруг руководства группировки (принимающей участие в СВО. – прим. НСН), подписывают документы, в том числе те, за которые после этого посадит их в камеру военная прокуратура – лишь бы обеспечить нас боеприпасами, которые мы получаем прямо с колёс», - заявил Пригожин.

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По словам основателя ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом».

«Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток, чтобы парни могли ими окапываться… Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», - распространила аудиозапись заявления Пригожина его пресс-служба.

При этом Евгений Пригожин отметил, что с его ЧВК боеприпасами поделился специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» и некоторые другие соседние подразделения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин
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