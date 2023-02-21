Пригожин обвинил Минобороны РФ в попытке уничтожить ЧВК «Вагнер»

По словам основателя ЧВК, начальник Генштаба и министр обороны якобы «раздают направо и налево команды, в которых говорится, чтобы ЧВК «Вагнер» не только боеприпасов не давать, а в том числе не помогать авиатранспортом».

«Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение сапёрных лопаток, чтобы парни могли ими окапываться… Идёт прямое противодействие, это не что иное, как попытка уничтожить ЧВК "Вагнер"», - распространила аудиозапись заявления Пригожина его пресс-служба.

При этом Евгений Пригожин отметил, что с его ЧВК боеприпасами поделился специальный отряд быстрого реагирования «Ахмат» и некоторые другие соседние подразделения.

