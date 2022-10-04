Минобороны: Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками

Там заявили, что уделяют особое внимание контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. Работы осуществляют специалисты Главного центра разведки космической обстановки.

Как отмечает военное ведомство, в течение года дежурные средства отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО, обнаружили более 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.

