Минобороны: Россия проводит эксперименты с иностранными спутниками

Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

На космодроме Восточный стартовала подготовка к запуску первого аппарата проекта «Сфера»

Там заявили, что уделяют особое внимание контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств. Работы осуществляют специалисты Главного центра разведки космической обстановки.

Как отмечает военное ведомство, в течение года дежурные средства отечественной системы предупреждения о ракетном нападении, а также специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО, обнаружили более 150 пусков иностранных и российских баллистических ракет и ракет космического назначения.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:КосмосСпутникиМинобороны РФ
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