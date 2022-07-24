SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink

Компания SpaceX произвела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с 53 мини-спутниками, предназначенных для работы с интернет-сетью Starlink.

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Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:38 (16:38 мск).

«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено - завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце», - опубликовано сообщение компании в Twitter.

По данным SpaceX, планируемый запуск около 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в м10 млрд.

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ФОТО: flickr
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