SpaceX вывела на орбиту еще 53 спутника Starlink
24 июля 202217:50
Компания SpaceX произвела пуск ракеты-носителя Falcon 9 с 53 мини-спутниками, предназначенных для работы с интернет-сетью Starlink.
Старт состоялся на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 09:38 (16:38 мск).
«Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено - завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце», - опубликовано сообщение компании в Twitter.
По данным SpaceX, планируемый запуск около 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в м10 млрд.
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24 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru