Необходимо контролировать качество питания в больницах, а кормить пациентов «баландой» недопустимо, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «Часа субъекта» на пленарном заседании Совфеда, обратив внимание на жалобы на питание в медучреждениях Пензенской области. Власов подчеркнул, что проблему не удается решить в течение многих лет.

«К сожалению, проблема существует. Мы начали заниматься ей еще 10 лет назад. Поступали сообщения о том, что в некоторых больницах на обед дают лапшу «Доширак» или в меню полностью отсутствует мясо и рыба. Оказалось, в статье расходов больницы не существует отдельной строки на закупку продуктов питания. В тарифах оказания медицинской помощи получается, что есть некая усредненная сумма закупки продуктов питания, но возникает много вопросов. Все зависит от того, смог ли главный врач смог сэкономить деньги на чем-то другом. В этом основная проблема. По этой причине больницы разного уровня обеспеченности по-разному реализует диетические столы, хотя они должны быть одинаковыми», - рассказал он.

Как отметил собеседник НСН, сегодня больница не контролирует процесс приготовления пищи, которую предлагают пациентам.

«Существует масса проблем с поставщиками. Раньше каждая больница имела собственный пищеблок, и сама контролировала качество питания. Была диетсестра, врач-диетолог, который мог заглянуть в кастрюлю и подсчитать калорийность. Сейчас многие больницы отказались от пищеблоков, им поставляют замороженную или разогретую готовую пищу с какого-то производства. В итоге непонятна калорийность, качество продуктов. Сами больницы это не контролируют, а пациент голосует тарелкой. Сейчас считается, что на тарелке остается 80% того, что туда кладут. По сути это бессмысленная трата денег», - уточнил Власов.