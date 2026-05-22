«Доширак» без мяса: Куда обращаться при некачественном питании в больницах
То, что пациенты сегодня оставляют на тарелке до 80% порции, подтверждает, что качество питания в больницах оставляет желать лучшего, сообщил НСН Ян Власов.
На проблему некачественного питания в больницах обратили внимание еще 10 лет назад, но до сих пор непонятно, какое ведомство контролирует вопрос. Потому при необходимости пациенты могут обратиться с жалобой только к главврачу и в региональный Минздрав, заявил в разговоре с НСН сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Необходимо контролировать качество питания в больницах, а кормить пациентов «баландой» недопустимо, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «Часа субъекта» на пленарном заседании Совфеда, обратив внимание на жалобы на питание в медучреждениях Пензенской области. Власов подчеркнул, что проблему не удается решить в течение многих лет.
«К сожалению, проблема существует. Мы начали заниматься ей еще 10 лет назад. Поступали сообщения о том, что в некоторых больницах на обед дают лапшу «Доширак» или в меню полностью отсутствует мясо и рыба. Оказалось, в статье расходов больницы не существует отдельной строки на закупку продуктов питания. В тарифах оказания медицинской помощи получается, что есть некая усредненная сумма закупки продуктов питания, но возникает много вопросов. Все зависит от того, смог ли главный врач смог сэкономить деньги на чем-то другом. В этом основная проблема. По этой причине больницы разного уровня обеспеченности по-разному реализует диетические столы, хотя они должны быть одинаковыми», - рассказал он.
Как отметил собеседник НСН, сегодня больница не контролирует процесс приготовления пищи, которую предлагают пациентам.
«Существует масса проблем с поставщиками. Раньше каждая больница имела собственный пищеблок, и сама контролировала качество питания. Была диетсестра, врач-диетолог, который мог заглянуть в кастрюлю и подсчитать калорийность. Сейчас многие больницы отказались от пищеблоков, им поставляют замороженную или разогретую готовую пищу с какого-то производства. В итоге непонятна калорийность, качество продуктов. Сами больницы это не контролируют, а пациент голосует тарелкой. Сейчас считается, что на тарелке остается 80% того, что туда кладут. По сути это бессмысленная трата денег», - уточнил Власов.
По его словам, пациенты сегодня могут обратиться с жалобами на плохое питание лишь к главврачу и в региональный Минздрав.
«Питание является частью лечебного процесса, это закреплено в нормативных документах. У каждого заболевания свой диетологический профиль, но сегодня эти обязательства весьма относительны. Если у больницы есть деньги, продукты закупаются. Если денег нет, значит, и мясо будет не первой свежести. При этом если главврач скажет, что продукт не подходит, потому что испорчен, больница останется без питания, ведь на замену нужно время, либо нужно брать то, что есть. Есть два ведомства, Росздравнадзор и Роспотребнадзор, но не одно из них не берет на себя ответственность за контроль качества пищи в медучреждениях. Эта проблема не отрегулирована даже с точки зрения контроля. В больнице за все отвечает главврач, поэтому прежде всего люди обращаются к нему. Также обращаются в Минздрав региона, которое непосредственно отвечает за качество этого учебного учреждения. Уже во вторую и в третью очередь обращаются в ведомства», - сообщил он.
Ранее глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников сообщил НСН, что в России не хватает медицинских специалистов первичного звена в участковых службах и сельской местности.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Доширак» без мяса: Куда обращаться при некачественном питании в больницах
- Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
- «Цены выросли на четверть»: Таксисты попросили господдержку и льготы
- «Глаза и уши»: Герой России заявил, что каждый казак должен уметь управлять БПЛА
- СМИ: Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН
- Шильдик или свое: В процессорах «Иртыш» увидели китайские корни
- Гамлет нашего времени: Писатель Цыпкин защитил спектакль с Борисовым от хейтеров
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
- Песков опроверг сообщения о дедлайне по конфликту на Украине