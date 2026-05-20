Генерал Водолацкий: В России появятся казачьи беспилотные войска
Сегодня в зоне СВО идёт война дронов, поэтому новому роду войск необходимы опытные специалисты-казаки, сказал НСН Виктор Водолацкий.
В войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения, рассказал в эфире НСН депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий.
«Сейчас мы наблюдаем новую войну — войну дронов. Сегодня беспилотные системы занимают всё большую часть театра боевых действий. Поэтому при поддержке председателя Совета при президенте РФ по делам казачества, помощника президента Дмитрия Миронова и атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего генерала Виталия Кузнецова начала реализовываться идея о создании казачьих подразделений в составе нового рода войск. В добровольческом корпусе уже существуют отдельные казачьи бригады и отряды. Я думаю, что новому роду войск будет полезно собрать лучших специалистов‑казаков, обладающих значительным опытом. Это сформирует монолитный и мощный костяк, который принесёт пользу нашему государству», — сказал собеседник НСН.
Он отметил вклад казаков в проведение специальной военной операции и подчеркнул их опыт в применении современных технологий.
«С самого начала специальной военной операции первые добровольческие подразделения были созданы из казаков. Среди них — отряд "Дон", который впоследствии стал разведывательно‑штурмовой бригадой, отряды "Терек", "Сибирь", "Маныч" и "Аксай". Более 42 тысяч казаков приняли участие в СВО. Многие из них удостоены звания Героя России или стали полными кавалерами ордена Мужества. Естественно, среди них немало специалистов по управлению БПЛА», — добавил казачий генерал.
Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.
