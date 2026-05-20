Он отметил вклад казаков в проведение специальной военной операции и подчеркнул их опыт в применении современных технологий.

«С самого начала специальной военной операции первые добровольческие подразделения были созданы из казаков. Среди них — отряд "Дон", который впоследствии стал разведывательно‑штурмовой бригадой, отряды "Терек", "Сибирь", "Маныч" и "Аксай". Более 42 тысяч казаков приняли участие в СВО. Многие из них удостоены звания Героя России или стали полными кавалерами ордена Мужества. Естественно, среди них немало специалистов по управлению БПЛА», — добавил казачий генерал.

Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.

