Казачий опыт на Кинбургской косе поможет войскам беспилотных систем
После подписания соглашения с Министерством обороны в войсках беспилотных систем появятся казачьи подразделения, рассказали эксперты НСН...
Специальные центры по обучению управлению беспилотниками будут готовить казаков после подписания соглашения с Министерством обороны о создании в войсках беспилотных систем казачьих подразделений. Об этом в эфире НСН рассказал депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий. По его словам, работа по обучению казаков управлением БПЛА уже налажена и активно практикуется.
«У нас уже есть центры, где казаки проходят обучение управлению БПЛА. Там же они сдают экзамены и получают свидетельство оператора беспилотных систем. Эта работа давно налажена и имеет под собой прочную практическую основу . Обучение эффективно и даёт ощутимые результаты: молодые казаки за короткое время осваивают необходимые навыки, а некоторые становятся настоящими виртуозами в воздушных противостояниях между нашими и вражескими беспилотниками», — рассказал казачий депутат.
По словам Водолацкого, казачий опыт на Кинбургской косе поможет войскам беспилотных систем.
«Сегодня на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы до Константиновки работают наши подразделения. В каждом казачьем отряде есть подразделение беспилотных систем — они демонстрируют высокую эффективность, успешно противодействуя противнику. На той же Кинбурнской косе они обеспечивают защиту Херсонской и Запорожской областей. Результаты говорят сами за себя: уничтожены десятки тысяч вражеских беспилотников — от малых до крупных, таких как "Лютый" и "Баба‑Яга"».
Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.
