Говоря о роли беспилотников в современной войне, Герой России подчеркнул их роль в бою и неизменность ключевых принципов ведения боевых действий.



«Беспилотник — одна из систем огневой поддержки. И в царские времена, и в советские, и в современной России считается, что пока на землю не ступит нога бойца, эту землю нельзя считать освобожденной — она останется "серой зоной". Пока там нет человека, любую машину можно обмануть. Этому мы и учимся на этой войне: ищем всё новые способы борьбы с такими угрозами. Нам необходима эта система. Но пушки как были, так и останутся; бомбардировщики как были, так и останутся. Беспилотник — это лишь один из инструментов войны», — отметил Ликонцев.

Ранее в рамках серии интервью с казаками — Героями России командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал НСН о своем побеге из госпиталя, а также о желании вернуться на фронт.