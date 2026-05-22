Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года

В ноябре 2021 года Каррик впервые стал тренером манкунианцев после увольнения Уле Гуннара Сульшера. При нём команда сыграла три матча. В январе 2026 года 44-летний специалист вновь возглавил клуб, став и.о. главного тренера после увольнения Рубена Аморима. Теперь он занял пост официально.

Каррик, который в качестве игрока сыграл за «Манчестер Юнайтед» 464 матча, отметил, что «нести ответственность за руководство командой — это огромная гордость».

«Сейчас настало время снова двигаться вперёд вместе, с амбициями и чётким пониманием цели», - приводит его слова пресс-служба клуба.

Ранее ФК «Манчестер Сити» объявил, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола летом текущего года покинет свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

