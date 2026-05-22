Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
Английский тренер Майкл Каррик стал наставником «Манчестер Юнайтед». Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, контракт с ним был подписан до 2028 года.
В ноябре 2021 года Каррик впервые стал тренером манкунианцев после увольнения Уле Гуннара Сульшера. При нём команда сыграла три матча. В январе 2026 года 44-летний специалист вновь возглавил клуб, став и.о. главного тренера после увольнения Рубена Аморима. Теперь он занял пост официально.
Каррик, который в качестве игрока сыграл за «Манчестер Юнайтед» 464 матча, отметил, что «нести ответственность за руководство командой — это огромная гордость».
«Сейчас настало время снова двигаться вперёд вместе, с амбициями и чётким пониманием цели», - приводит его слова пресс-служба клуба.
Ранее ФК «Манчестер Сити» объявил, что главный тренер команды Хосеп Гвардиола летом текущего года покинет свой пост, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Доширак» без мяса: Куда обращаться при некачественном питании в больницах
- Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» до 2028 года
- «Цены выросли на четверть»: Таксисты попросили господдержку и льготы
- «Глаза и уши»: Герой России заявил, что каждый казак должен уметь управлять БПЛА
- СМИ: Обыски прошли у сотрудников Института философии РАН
- Шильдик или свое: В процессорах «Иртыш» увидели китайские корни
- Гамлет нашего времени: Писатель Цыпкин защитил спектакль с Борисовым от хейтеров
- Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы
- Песков опроверг сообщения о дедлайне по конфликту на Украине