На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека

По его словам, основная часть дронов направлялась в сторону Невинномысска, где при атаке пострадали два сотрудника предприятий промзоны.

«Один получил медпомощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое», - добавил он в своём Telegram-канале.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, пострадал водитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

