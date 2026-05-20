На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека

Силы противовоздушной обороны отразили один из самых серьёзных налётов БПЛА на Ставропольский край за всё время. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

В Нижегородской области два промобъекта загорелись после падения обломков БПЛА

По его словам, основная часть дронов направлялась в сторону Невинномысска, где при атаке пострадали два сотрудника предприятий промзоны.

«Один получил медпомощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое», - добавил он в своём Telegram-канале.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, пострадал водитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
