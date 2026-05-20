На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека
Силы противовоздушной обороны отразили один из самых серьёзных налётов БПЛА на Ставропольский край за всё время. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, основная часть дронов направлялась в сторону Невинномысска, где при атаке пострадали два сотрудника предприятий промзоны.
«Один получил медпомощь амбулаторно, другой госпитализирован в состоянии средней тяжести. Угрозы жизни нет, врачи делают все необходимое», - добавил он в своём Telegram-канале.
Ранее беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи в Белгородской области, пострадал водитель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека
- «Кроме узнаваемости - ничего»: Зачем актер Дмитрий Дюжев рвется в Госдуму
- Пчеловоды назвали причины гибели пчел в России
- Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах
- Генерал Соболев предупредил Латвию о последствиях за пролет дронов
- «Товарищей не подведём!»: Герой России рассказал, зачем казаки беспилотным войскам
- Актер Дюжев решил стать депутатом Госдумы
- Генерал Водолацкий: В России появятся казачьи беспилотные войска
- «Идиоты»: Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом обвинил СМИ во лжи
- Польша призвала Украину не допускать залета дронов в страны НАТО