Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах
Беспрепятственно разрешается провозить в самолётах портативные аккумуляторы мощностью до 100 Вт·ч. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.
Что касается пауэрбанков мощностью от 100 до 160 Вт·ч, то их провоз необходимо согласовывать с авиакомпанией. Батареи мощностью свыше 160 Вт·ч провозить запрещено.
Согласно новым правилам, пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем владельца. Заряжать как сами гаджеты, так и использовать их для зарядки других устройств, во время полёта запрещается. Кроме того, особенно внимательно следует относиться к упаковке аккумуляторов.
«Это вопрос безопасности. Литиевые батареи могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве, а в замкнутом пространстве самолёта это серьёзная угроза», - заключили в министерстве.
Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев заявил, что вопрос провоза пауэрбанков является общей проблемой «для многих стран», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Пчеловоды назвали причины гибели пчел в России
- Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах
- Генерал Соболев предупредил Латвию о последствиях за пролет дронов
- «Товарищей не подведём!»: Герой России рассказал, зачем казаки беспилотным войскам
- Актер Дюжев решил стать депутатом Госдумы
- Генерал Водолацкий: В России появятся казачьи беспилотные войска
- «Идиоты»: Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом обвинил СМИ во лжи
- Польша призвала Украину не допускать залета дронов в страны НАТО
- Галкин назвал «чушью» информацию о спонсировании Пугачевой Ходорковским
- Академик РАН Вадим Покровский умер на 72-м году жизни