Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах

Беспрепятственно разрешается провозить в самолётах портативные аккумуляторы мощностью до 100 Вт·ч. Об этом со ссылкой на Минтранс РФ сообщает RT.

«Аэрофлот» ужесточил правила провоза пауэрбанков

Что касается пауэрбанков мощностью от 100 до 160 Вт·ч, то их провоз необходимо согласовывать с авиакомпанией. Батареи мощностью свыше 160 Вт·ч провозить запрещено.

Согласно новым правилам, пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем владельца. Заряжать как сами гаджеты, так и использовать их для зарядки других устройств, во время полёта запрещается. Кроме того, особенно внимательно следует относиться к упаковке аккумуляторов.

«Это вопрос безопасности. Литиевые батареи могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве, а в замкнутом пространстве самолёта это серьёзная угроза», - заключили в министерстве.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев заявил, что вопрос провоза пауэрбанков является общей проблемой «для многих стран», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / IMAGO / Jochen Tack
