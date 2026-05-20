Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах

Что касается пауэрбанков мощностью от 100 до 160 Вт·ч, то их провоз необходимо согласовывать с авиакомпанией. Батареи мощностью свыше 160 Вт·ч провозить запрещено.

Согласно новым правилам, пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем владельца. Заряжать как сами гаджеты, так и использовать их для зарядки других устройств, во время полёта запрещается. Кроме того, особенно внимательно следует относиться к упаковке аккумуляторов.

«Это вопрос безопасности. Литиевые батареи могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве, а в замкнутом пространстве самолёта это серьёзная угроза», - заключили в министерстве.

Ранее член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев заявил, что вопрос провоза пауэрбанков является общей проблемой «для многих стран», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».