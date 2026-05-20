«Идиоты»: Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом обвинил СМИ во лжи

По его словам, сообщения о том, что он якобы уехал из России из-за СВО, а также его намерении судиться с продюсером Андреем Разиным, являются ложью.

Септемберов заявил, что не давал никаких интервью, а всё, что о нём написали за последний месяц, является «желтухой».

«Идиоты... Какую-то левую жизнь выдали мне... Девушка, которая написала эту статью, ещё не родилась, когда я уехал... и про украинцев, СВО, я так понял, придумали, чтобы привлечь внимание», – указал он.

Также автор ИИ-кавера опроверг информацию о том, что песня принесла правообладателям 10 млн рублей. Септемберов добавил, что делал песню-мем, а она «стрельнула случайно».

Ранее созданная нейросетью версия песни «Седая ночь», стилизованная под исполнение Канье Уэста, возглавила мировой хит-парад Shazam Global Top 200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

