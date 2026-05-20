«Идиоты»: Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом обвинил СМИ во лжи
Август Септемберов (настоящее имя Дмитрий Степанов), создавший ИИ-кавер на песню «Седая ночь» с Канье Уэстом, в разговоре с «Газетой.Ru» обвинил СМИ в публикации лживой информации о себе.
По его словам, сообщения о том, что он якобы уехал из России из-за СВО, а также его намерении судиться с продюсером Андреем Разиным, являются ложью.
Септемберов заявил, что не давал никаких интервью, а всё, что о нём написали за последний месяц, является «желтухой».
«Идиоты... Какую-то левую жизнь выдали мне... Девушка, которая написала эту статью, ещё не родилась, когда я уехал... и про украинцев, СВО, я так понял, придумали, чтобы привлечь внимание», – указал он.
Также автор ИИ-кавера опроверг информацию о том, что песня принесла правообладателям 10 млн рублей. Септемберов добавил, что делал песню-мем, а она «стрельнула случайно».
Ранее созданная нейросетью версия песни «Седая ночь», стилизованная под исполнение Канье Уэста, возглавила мировой хит-парад Shazam Global Top 200, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
