Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что беспилотники ВСУ уже попадают через воздушное пространство прибалтийских государств. В то же время Эстония сбила первый нарушивший воздушное пространство страны беспилотник, который предположительно принадлежит Украине. Соболев уверен, что прибалтийские республики хотят вступить в конфликт, однако, если они на это решатся, их ждет ответ со стороны Москвы.

«Прибалтика рвется втянуться в конфликт, если правительство Латвии заявляет, что они готовы предоставить территорию свою для ударных дронов, который будет применяться по территории России. Пока Латвия вырвалась вперед с инициативами нанести России стратегическое поражение. А Эстония сбила украинский дрон, поэтому там еще не все решено. Но то, что страны Прибалтики приняли решение пропускать над своей территории украинские дроны — это уже давно они отрицают. А если прибалтийские страны все же решатся на применение дронов с их территории, то будет адекватный ответ со стороны России. Об этом и Василий Небензя сказал в Организации Объединенных Наций», — сказал Соболев.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил НСН, что в случае предоставления права пролета над своей территорией украинским беспилотниками страны Прибалтики получат «дронную шизофрению».

