Основной причиной массовой гибели пчел в России является использование аграриями токсичных препаратов для обработки земель, решить эту проблему не получится без участия государства, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

Всемирный день пчёл отмечается 20 мая и призван привлечь внимание к важной роли, которую играют медоносные пчелы для окружающей среды, о пользе опылителей и угрозах, с которыми сталкивается популяция.

Массовая гибель пчел в последние годы фиксируется в разных странах мира. Европейская и американская популяции сокращаются с 2006 года. По разным данным, в США погибли от 60 до 80% пчелиных семей. В России, как сообщает «Газета.ru», с 2015-го по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 млн до 2,5 млн. В китайской провинции Сычуань их популяция сократилась на 80% из-за пестицидов, из-за этого урожайность культур упала как минимум на 40%, несмотря на ручное опыление.

«Мы связываем гибель пчел в России, в первую очередь, с потравами (даже микроскопические дозы препаратов 1 и 2 класса, которыми агропредприятия обрабатывают земли для борьбы с вредителями и болезнями, могут привести к гибели всей пасеки за несколько часов, - прим. НСН) и, во вторую очередь, с завозом не совсем здоровых пчел из Средней Азии. Сейчас благодаря совместной работе завоз приостановлен, но остался нерешенным вопрос с аграриями. В России очень много сельхозземель обрабатывается препаратами, губительными не только для пчел, но и для людей. Мы предлагаем аграриям постепенно переходить к биопрепаратам – так мы улучшим и экологию, и сохраним популяцию пчел», - рассказал Михеев.