Пчеловоды назвали причины гибели пчел в России
Аграрии должны перейти на биопрепараты, чтобы исключить массовую гибель пчел в России, заявил НСН председатель Союза пчеловодов Валерий Михеев.
Основной причиной массовой гибели пчел в России является использование аграриями токсичных препаратов для обработки земель, решить эту проблему не получится без участия государства, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
Всемирный день пчёл отмечается 20 мая и призван привлечь внимание к важной роли, которую играют медоносные пчелы для окружающей среды, о пользе опылителей и угрозах, с которыми сталкивается популяция.
Массовая гибель пчел в последние годы фиксируется в разных странах мира. Европейская и американская популяции сокращаются с 2006 года. По разным данным, в США погибли от 60 до 80% пчелиных семей. В России, как сообщает «Газета.ru», с 2015-го по 2024 год их число уменьшилось почти на миллион — с 3,4 млн до 2,5 млн. В китайской провинции Сычуань их популяция сократилась на 80% из-за пестицидов, из-за этого урожайность культур упала как минимум на 40%, несмотря на ручное опыление.
«Мы связываем гибель пчел в России, в первую очередь, с потравами (даже микроскопические дозы препаратов 1 и 2 класса, которыми агропредприятия обрабатывают земли для борьбы с вредителями и болезнями, могут привести к гибели всей пасеки за несколько часов, - прим. НСН) и, во вторую очередь, с завозом не совсем здоровых пчел из Средней Азии. Сейчас благодаря совместной работе завоз приостановлен, но остался нерешенным вопрос с аграриями. В России очень много сельхозземель обрабатывается препаратами, губительными не только для пчел, но и для людей. Мы предлагаем аграриям постепенно переходить к биопрепаратам – так мы улучшим и экологию, и сохраним популяцию пчел», - рассказал Михеев.
Опыт перехода на биопрепараты взамен токсичных уже есть, но большинство аграриев этот вопрос без поддержки государства решить не смогут.
«Мы понимаем аграриев, что быстро перейти на биопрепараты не получится. За стол переговоров должны сесть Минсельхоз, Госдума, медики, экологи. Темой должно стать создание программы плавного перехода от высокоопасных препаратов первого-второго класса к биопрепаратам. Есть аграрии, которые уже успешно пользуются биопрепаратами. Надо, чтобы этот опыт перенимали и другие. Думаю, что этот вопрос решаем, но по отдельности это сделать не получится», - пояснил глава союза.
Сейчас, пытаясь решить проблему вымирания пчел, пчеловоды переходят на разведенческие пасеки.
«Если исчезнут пчелы через 4-5 лет, исчезнет и все живое на земле. Поэтому это вопрос очень серьезный на сегодняшний день. 80% растений опыляются именно пчелами. Если популяция пчел продолжит сокращаться, мы лишимся очень большого ряда продуктов на столе. Но у меня есть надежда, что популяция не будет сокращаться, потому что пчеловоды, понимая проблемы, сейчас массово переходят на разведенческие пасеки. Они будут увеличивать популяцию и в России проблем с пчелами не будет», - заявил Михеев.
В феврале Валерий Михеев рассказал НСН, что многие пчеловоды ушли в тень, российский мед на прилавках можно увидеть крайне редко, при этом в 2026 году он подорожает примерно на 30%.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На Ставрополье при атаке беспилотников пострадали два человека
- «Кроме узнаваемости - ничего»: Зачем актер Дмитрий Дюжев рвется в Госдуму
- Пчеловоды назвали причины гибели пчел в России
- Минтранс рассказал о новых правилах провоза пауэрбанков в самолетах
- Генерал Соболев предупредил Латвию о последствиях за пролет дронов
- «Товарищей не подведём!»: Герой России рассказал, зачем казаки беспилотным войскам
- Актер Дюжев решил стать депутатом Госдумы
- Генерал Водолацкий: В России появятся казачьи беспилотные войска
- «Идиоты»: Автор ИИ-кавера «Седая ночь» с Канье Уэстом обвинил СМИ во лжи
- Польша призвала Украину не допускать залета дронов в страны НАТО