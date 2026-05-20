Польша призвала Украину не допускать залета дронов в страны НАТО
Украине следует точнее определять цели при запуске беспилотников. Как пишет RT, об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
По его словам, украинские дроны не должны угрожать безопасности стран НАТО, предупредив, что подобные происшествия могут использоваться для эскалации конфликта и в информационных целях.
«Украина должна быть осторожной в этом плане», - заключил министр.
Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что его украинский коллега Михаил Фёдоров извинился за запущенный Украиной беспилотник, который был сбит над территорией республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
