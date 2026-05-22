Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор «Слетать.ру» Антон Лаврухин ранее выразил мнение, что часть путешественников в перспективе начнет бронировать туры напрямую через ИИ, минуя контакт с агентом. Арзуманов отметил, что текущие возможности ИИ всё ещё ограничены: без чёткой формулировки запроса результат может оказаться неожиданным.

«ИИ‑сервисы решают многие задачи, но пока не на должном уровне качества. Любые ИИ‑сервисы требуют определённого вмешательства человека. Сами туристы довольно часто пользуются ИИ при составлении маршрутов, но пока он далёк от совершенства. Сложно написать такой запрос, чтобы ИИ составил идеальный маршрут: он строит маршруты по своему видению. Каждое недосказанное слово он может интерпретировать по‑разному. Например, если дать ИИ задание купить колбасы, он выполнит его — но в том объёме, который сам посчитает нужным, и от той фабрики, которую выберет сам. Сейчас все инструкции для ИИ нужно прописывать очень детально. В сложных ситуациях ИИ-бот не поможет: например, если турист застрял где‑то на Ближнем Востоке, бот не успокоит его и не решит проблемы. Он может выдавать только те ответы, которые заложены в алгоритме», — сказал собеседник НСН.

