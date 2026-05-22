В Госдуме призвали увеличить штрафы за злоупотребление полномочиями перед выборами

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил увеличить в десять раз размеры штрафов за злоупотребление служебным положением в преддверии выборов. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.

Как отметил парламентарий, закон определяет круг лиц, которым запрещена агитация перед выборами и по вопросам референдума. Противозаконное использование должностного или служебного положения наказывается штрафом.

«Но его размер настолько скромен, что никого не останавливает: это всего 3–5 тыс. рублей. Поэтому разработан законопроект, который, во-первых, расширяет список противоправных действий, а во-вторых, усиливает административную ответственность: увеличить штрафы до 20–50 тыс. рублей, а также внедрить возможность дисквалификации чиновника на срок до двух лет», — заявил Куринный.

По его словам, административный ресурс широко используется в ходе избирательных кампаний, при их подготовке, что ставит под вопрос честность голосования, равные условия для кандидатов и доверие избирателей.

