В Госдуме призвали увеличить штрафы за злоупотребление полномочиями перед выборами
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил увеличить в десять раз размеры штрафов за злоупотребление служебным положением в преддверии выборов. Об этом он заявил в разговоре с NEWS.ru.
Как отметил парламентарий, закон определяет круг лиц, которым запрещена агитация перед выборами и по вопросам референдума. Противозаконное использование должностного или служебного положения наказывается штрафом.
«Но его размер настолько скромен, что никого не останавливает: это всего 3–5 тыс. рублей. Поэтому разработан законопроект, который, во-первых, расширяет список противоправных действий, а во-вторых, усиливает административную ответственность: увеличить штрафы до 20–50 тыс. рублей, а также внедрить возможность дисквалификации чиновника на срок до двух лет», — заявил Куринный.
По его словам, административный ресурс широко используется в ходе избирательных кампаний, при их подготовке, что ставит под вопрос честность голосования, равные условия для кандидатов и доверие избирателей.
Ранее Алексей Куринный в беседе с НСН рассказал, что законопроект о запрете электронных сигарет не принят на федеральном уровне, и введение подобных ограничений в отдельных регионах разрывает политическое и экономическое пространство страны.
