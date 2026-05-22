По мнению эксперта, большинство просмотров такого рода связаны с отсутствием агента у одной из сторон, чаще всего именно у покупателя.

«Оказывая услугу покупателю, задача риелтора понять истинность намерений, и для этого есть достаточно времени. Вы можете оценить их серьезность, понимая условия, при которых человек готов купить. Это не только сам объект, но и финансовое положение этой стороны, как и где он собирается брать недостающую сумму, насколько эта сделка связана с предварительной продажей квартиры, которую имеет потенциальный покупатель. Если звонки принимает риелтор, то шансов, что "пустые пассажиры" приедут на просмотр, немного. Если еще и вторую сторону представляет риелтор, то таких "пассажиров" будет еще меньше», — пояснил собеседник НСН.

В качестве убытков от таких «пустых» просмотров Апрелев назвал потраченное время риэлтора и недовольство собственника. Однако, если специалист часто сталкивается с «квартирными туристами», ему стоит поработать над профессионализмом, добавил эксперт.

