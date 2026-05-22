Просто посмотреть: Как минимизировать проблему «квартирных туристов» при продаже жилья
Просмотры без сделок существовали всегда, но таких людей обычно отсеивают риэлторы, заявил НСН Константин Апрелев.
Покупатели, которые заведомо ходят смотреть квартир без намерения заключить сделку — не новое явление на рынке, чаще всего такая ситуация складывается, когда одну из сторон не представляет агент, рассказал в эфире НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
В России участились случаи просмотров недвижимости без заключения сделок, эту тенденцию назвали «квартирным туризмом». За полгода доля столкнувшихся с этим явлением профессиональных участников рынка выросла на 6%, сообщили в экосистеме недвижимости М2 со ссылкой на отзывы 1,5 тысячи риэлторов. Однако Апрелев подчеркивает, что такие покупатели на рынке были всегда, и фильтровать их должен риэлтор.
«Мне кажется, это абсолютно мнимый PR-повод, чтобы привлечь к себе внимание и остаться в информационной волне, и к реальной экспертизе рынка это отношения не имеет. Всегда такая категория людей присутствовала. В процессе подготовки и проведения сделки должны присутствовать профессионалы, потому что выявить истинные мотивы как продавца, так и покупателя — это одна из задач профессионального участника рынка, как и идентифицировать реальность цены, реальность условий сделки. Другое дело, что иногда люди, которые не создают по первому впечатлению платежеспособную категорию людей, но могут быть вполне себе платежеспособны, и очень многое зависит от профессионализма риэлтора», — считает он.
По мнению эксперта, большинство просмотров такого рода связаны с отсутствием агента у одной из сторон, чаще всего именно у покупателя.
«Оказывая услугу покупателю, задача риелтора понять истинность намерений, и для этого есть достаточно времени. Вы можете оценить их серьезность, понимая условия, при которых человек готов купить. Это не только сам объект, но и финансовое положение этой стороны, как и где он собирается брать недостающую сумму, насколько эта сделка связана с предварительной продажей квартиры, которую имеет потенциальный покупатель. Если звонки принимает риелтор, то шансов, что "пустые пассажиры" приедут на просмотр, немного. Если еще и вторую сторону представляет риелтор, то таких "пассажиров" будет еще меньше», — пояснил собеседник НСН.
В качестве убытков от таких «пустых» просмотров Апрелев назвал потраченное время риэлтора и недовольство собственника. Однако, если специалист часто сталкивается с «квартирными туристами», ему стоит поработать над профессионализмом, добавил эксперт.
Ранее Константин Апрелев объяснял НСН, почему кризис на рынке жилья стал катализатором для роста регистраций риэлтерского бизнеса.
