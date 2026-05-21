Казачество готово сыграть ключевую роль в развитии войск беспилотных систем
Как казаки готовят специалистов для войск беспилотных систем,прямо с передовой рассказал НСН казак с позывным «Фишт»...
На гражданке гуже начали готовить операторов БПЛА для казачьих подразделений войск беспилотных систем Минобороны, рассказал НСН доброволец отряда «БАРС», казак с позывным «Фишт». По его словам, казачество может сыграть ключевую роль в развитии этого направления.
Депутат Госдумы, казачий генерал Виктор Водолацкий ранее рассказал НСН, что в войсках беспилотных систем Минобороны России создадут казачьи подразделения. По его словам, сегодня в зоне СВО идёт война дронов, поэтому новому роду войск необходимы опытные специалисты-казаки. «Фишт» рассказал, как сегодня обучают операторов дронов.
«Войска беспилотных систем представляют собой технически сложную структуру. Подготовка специалистов ведётся на гражданке. Для управления БПЛА требуются молодые люди с навыками работы на компьютере, обладающие быстрой реакцией и способностью оперативно принимать решения. Обучение проходит в несколько этапов. Сначала операторы осваивают управление с помощью специальных программ‑симуляторов полётов и контроллеров. Затем переходят к практике: после закупки дронов начинается наработка лётных часов и оттачивание навыков в гражданской местности, подальше от линии фронта. Но крайне важно создать централизованные центры обучения управлению БПЛА. Сейчас система подготовки раздроблена: вместо выполнения задач в рамках одного казачьего подразделения мы решаем боевые задачи в составе различных отрядов», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сегодня невозможно выиграть войну без использования беспилотных систем.
«Все используют БПЛА, причем самые разные. Могут использоваться FPV-дроны (дроны-камикадзе), небольшие самолеты "Скаты" и ZALA, которые проводят разведывательную деятельность, дроны Mavic, производящие ближайшую разведку. Всегда и везде используются дроны. Сейчас артиллерия не может стрелять без разведки. Дрон проводит разведку, а потом руководит артиллерией, корректируя ее удары. FPV-дроны, снаряженные боевой частью, сами наносят удары. Разведывательные беспилотники имеют большие камеры и летают на большой высоте. На данный момент без БПЛА просто невозможно выиграть войну», — заявил боец, находящийся прямо сейчас на передовой.
Он призвал профессионально подходить к вопросу подготовки операторов дронов.
«БПЛА задействованы по всему фронту — без них невозможны никакие наступательные операции. Эти системы стали неотъемлемой частью оснащения всех военных подразделений. Казачество может сыграть ключевую роль в развитии этого направления: необходимо создать специализированные школы по обучению управлению БПЛА и наладить тесное сотрудничество с Минобороны. К вопросу подготовки операторов нужно подходить профессионально: обучение следует организовывать на гражданке, а уже подготовленных специалистов направлять в боевые отряды», — добавил военнослужащий.
Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.
