Казачество готово сыграть ключевую роль в развитии войск беспилотных систем

Он призвал профессионально подходить к вопросу подготовки операторов дронов.



«БПЛА задействованы по всему фронту — без них невозможны никакие наступательные операции. Эти системы стали неотъемлемой частью оснащения всех военных подразделений. Казачество может сыграть ключевую роль в развитии этого направления: необходимо создать специализированные школы по обучению управлению БПЛА и наладить тесное сотрудничество с Минобороны. К вопросу подготовки операторов нужно подходить профессионально: обучение следует организовывать на гражданке, а уже подготовленных специалистов направлять в боевые отряды», — добавил военнослужащий.

Ранее командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев рассказал НСН, что создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА. По его мнению, это долгожданное решение кардинально изменит подход к обеспечению и финансированию малых отрядов БПЛА.

