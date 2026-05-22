Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), коммерческий директор «Слетать.ру» Антон Лаврухин ранее выразил мнение, что часть путешественников в перспективе начнет бронировать туры напрямую через ИИ, минуя контакт с агентом. Арзуманов отметил, что сегодня даже половину обязанностей турагентов нельзя доверить ИИ.

«Многие турагентства хотят настроить искусственный интеллект так, чтобы он давал более качественные ответы. Перспективы есть: все понимают, что цифровизация услуг идёт, в том числе в сфере туризма. Однако человеческая компетенция остаётся актуальной — особенно когда турист привередлив. Например, турагент может знать, что рейтинг какого‑то отеля накручен, а ИИ будет рекомендовать это место отдыха. Пока рано полностью перекладывать задачи на искусственный интеллект. Да, в будущем ИИ может занять значительную часть рынка, но компетенции турагента всё равно останутся важны. У большинства компаний задача — сохранить клиента. В таком случае даже 50% задач не получится переложить на ИИ‑бота: нужна индивидуальная экспертиза. Туристы, которые чётко знают, чего хотят, могут обойтись без бота — они сами заходят на сайт и делают выбор», — сказал собеседник НСН.

