Украинские дроны повредили дома и машины в Белгородской области

В разных районах области зафиксированы повреждения гражданских объектов. В Шебекинском округе дроны атаковали автомобиль «Газель» и частный дом, в Новой Таволжанке перебита линия электропередачи. В Грайворонском округе удары повредили дома и хозяйственные постройки.

Под обстрел попали также Борисовский и Волоконовский районы, где повреждены машины, жилые дома и промышленные помещения. В селе Грузское разрушены окна в многоквартирных домах, в Беленьком пострадала крыша и забор частного дома, передает «Радиоточка НСН».

