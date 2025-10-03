Украинские дроны повредили дома и машины в Белгородской области
В Белгородской области зафиксирована новая серия атак украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в Шебекино пострадала женщина: она получила баротравму при взрыве дрона. Медики оказали ей помощь, от госпитализации пострадавшая отказалась.
В разных районах области зафиксированы повреждения гражданских объектов. В Шебекинском округе дроны атаковали автомобиль «Газель» и частный дом, в Новой Таволжанке перебита линия электропередачи. В Грайворонском округе удары повредили дома и хозяйственные постройки.
Под обстрел попали также Борисовский и Волоконовский районы, где повреждены машины, жилые дома и промышленные помещения. В селе Грузское разрушены окна в многоквартирных домах, в Беленьком пострадала крыша и забор частного дома, передает «Радиоточка НСН».
