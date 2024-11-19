«Энергетика и связь»: Генерал раскрыл подробности выбора целей для ядерного удара
В России регулярно проводятся тренировки стратегических ядерных сил, чтобы довести процесс до автоматизма, сказал НСН Айтеч Бижев.
Разрабатывать алгоритмы применения ядерного оружия – целая наука, в России регулярно проводятся тренировки стратегических ядерных сил, сказал НСН экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об утверждении основ госполитики в области ядерного сдерживания. Согласно новому указу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к высшим приоритетам государства. Ядерное сдерживание осуществляется против стран, блоков и союзов, которые рассматривают РФ в качестве противника, обладают ядерным либо другим оружием массового поражения или «значительным боевым потенциалом сил общего назначения». Бижев рассказал, какие объекты противника могут стать первостепенными целями для возможного ответного ядерного удара.
«Конкретные объекты для удара везде определены, во всех основополагающих документах для всех мировых держав, которые используют ядерное оружие. Прежде всего это административные и политические центры, объекты энергетики, командные пункты, узлы связи, сосредоточение войск, центры принятия решений, чтобы ликвидировать военно-политическое руководство, крупные морские пути, железнодорожные узлы, военные аэродромы и позиции ракетных войск стратегического назначения, чтобы лишить противника возможности ответного удара. Говоря о странах, по которым может быть нанесен ядерный удар, мы подразумеваем любые недружественные страны, которые могут стать потенциальным противником, которые могут угрожать России, Белоруссии и так далее», - сказал собеседник НСН.
По его словам, решение о применении ядерного оружия принимает президент России, отдавая боевой приказ Генштабу и Минобороны страны.
«Решение о применении оружия принимается военно-политическим руководством. Путин одним указом развязал руки Минобороны и Генштабу. Решение на применение ядерного оружия - прерогатива верховного главнокомандующего. Чемодан с красной кнопкой лишь сообщает, что произведен пуск. Боевой приказ верховный командующий отдает начальнику генерального штаба, министру обороны и еще некоторым должностным лицам. Разрабатывать варианты, алгоритмы применения ядерного оружия – целая наука. У нас регулярно проводятся тренировки стратегических ядерных сил, чтобы довести процесс до автоматизма», - заключил Бижев.
Ранее СМИ сообщили о том, что Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США, напоминает «Радиоточка НСН».
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