Путин утвердил основы госполитики РФ в области ядерного сдерживания
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении основ госполитики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственной политики... в области ядерного сдерживания постановляю: 1. Утвердить прилагаемые Основы...в области ядерного сдерживания», — говорится в указе.
В документе также отмечается, что аналогичный указ от 2 июня 2020 года признан утратившим силу.
Согласно новому указу, сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к высшим приоритетам государства. Ядерное сдерживание осуществляется против стран, блоков и союзов, которые рассматривают РФ в качестве противника, обладают ядерным либо другим оружием массового поражения или «значительным боевым потенциалом сил общего назначения». Кроме того, документ предусматривает возможность ядерного ответа России на критическую угрозу суверенитету, в случае нападения на Белоруссию - участника Союзного государства, при массированном старте летательных аппаратов и пересечении ими границы РФ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «практически сформулированы» коррективы, которые предполагается внести в ядерную доктрину РФ, по мере необходимости они будут формализованы, напоминает RT.
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