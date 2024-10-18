Путин: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Россия ни при каких обстоятельствах не допустит появления на Украине ядерного оружия. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада

В ходе встречи с представителями СМИ стран БРИКС он указал, что «это опасная провокация».

«Политическое руководство сегодняшней Украины... об этом говорило ещё до того, как кризис перешёл в горячую фазу... заявляли о том... что Украина должна была бы иметь ядерное оружие», - отметил Путин.

Он добавил, что если кто-то решит передать Киеву ядерное оружие, то утаить это от России будет невозможно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал наличие у страны ядерного оружия единственной альтернативой вступлению в НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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