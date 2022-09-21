Экс-глава МВД предположил, что скрывается в «секретной» статье указа Путина
В секретном пункте не сказано про мобилизацию ограниченно годных граждан, заявил НСН бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов.
Лицам, признанным ограниченно годными к военной службе, не доверят оружие, но они могут пойти служить по контракту на должности, не связанные с боевыми действиями. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН», заявил бывший министр внутренних дел Анатолий Куликов.
Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В указе есть седьмой пункт, предназначенный "для служебного пользования" и скрытый от обычных граждан. Куликов предположил, какая информация может скрываться в документе под грифом секретности.
«Секретный пункт может содержать в себе точное число призывников, подлежащих зачислению, например, в Росгвардию, пограничные войска, ФСБ. Возможно, он связан с выделением дополнительных денежных средств для выполнения боевой задачи по закрытой статье. Но совершенно точно, что граждане, не годные к военной службе на основании заключения военно-врачебной комиссии, освобождаются от призыва на должности, связанные с выполнением боевых задач. Они могут служить на второстепенных должностях, и об этом сказано в указе президента», — заявил бывший министр внутренних дел.
Также экс-министр пояснил, что лица, признанные ограниченно годными, могут добровольно участвовать в спецоперации на должностях, не связанных с боевыми действиями.
«Конечно, с оружием в руках они не пойдут, даже если эти граждане когда-то и имели военно-учётную специальность, а сейчас по состоянию здоровья утратили годность к военной службе. Но если человек хочет добровольно пойти служить, он может поступить по контракту, например, на полевой механизированный хлебозавод», — уточнил собеседник НСН.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что у депутатов нет «брони» от мобилизации.
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