Экс-глава МВД предположил, что скрывается в «секретной» статье указа Путина

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В указе есть седьмой пункт, предназначенный "для служебного пользования" и скрытый от обычных граждан. Куликов предположил, какая информация может скрываться в документе под грифом секретности.

«Секретный пункт может содержать в себе точное число призывников, подлежащих зачислению, например, в Росгвардию, пограничные войска, ФСБ. Возможно, он связан с выделением дополнительных денежных средств для выполнения боевой задачи по закрытой статье. Но совершенно точно, что граждане, не годные к военной службе на основании заключения военно-врачебной комиссии, освобождаются от призыва на должности, связанные с выполнением боевых задач. Они могут служить на второстепенных должностях, и об этом сказано в указе президента», — заявил бывший министр внутренних дел.

Также экс-министр пояснил, что лица, признанные ограниченно годными, могут добровольно участвовать в спецоперации на должностях, не связанных с боевыми действиями.

«Конечно, с оружием в руках они не пойдут, даже если эти граждане когда-то и имели военно-учётную специальность, а сейчас по состоянию здоровья утратили годность к военной службе. Но если человек хочет добровольно пойти служить, он может поступить по контракту, например, на полевой механизированный хлебозавод», — уточнил собеседник НСН.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что у депутатов нет «брони» от мобилизации.

