СМИ: депутат Госдумы раскрыл основные регионы для мобилизации
Глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что призыв будет проходить исходя из мобилизационного ресурса регионов, сообщает Telegram-канал Mash.
По его словам, основная часть призывников будет из центральных и западных регионов России.
«Каждый субъект получает разнарядку из своих возможностей», — подчеркнул он.
Ранее Картаполов заявил, что мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда - это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, сообщает RT.
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