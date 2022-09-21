СМИ: депутат Госдумы раскрыл основные регионы для мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что призыв будет проходить исходя из мобилизационного ресурса регионов, сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокат объяснил, кого не призывают при частичной мобилизации

По его словам, основная часть призывников будет из центральных и западных регионов России.

«Каждый субъект получает разнарядку из своих возможностей», — подчеркнул он.

Ранее Картаполов заявил, что мобилизация касается в первую очередь военнообязанных первого разряда - это солдаты, сержанты, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, сообщает RT.

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:СпецоперацияМобилизацияРегионыПризывникиГосдума
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