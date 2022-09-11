Бойцы ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимают минные заграждения вблизи Угледара. Эти действия могут говорить о наступательных планах Киева, написал в своем Telegram-канале сообщил боец батальона «Восток», блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).

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Блогер написал, что украинские бойцы начали снимать собственные минные заграждения ночью.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удар в Донецкой области. «Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — считает Ходаковский.

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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Военная ОперацияСпецоперацияУкраинаВСУ
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