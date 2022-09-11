Бойцы ВСУ снимают минные заграждения под Угледаром
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) снимают минные заграждения вблизи Угледара. Эти действия могут говорить о наступательных планах Киева, написал в своем Telegram-канале сообщил боец батальона «Восток», блогер Максим Фомин (Владлен Татарский).
Блогер написал, что украинские бойцы начали снимать собственные минные заграждения ночью.
Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удар в Донецкой области. «Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — считает Ходаковский.
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