В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удар в Донецкой области. Об этом рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

Минобороны отдало приказ о перегруппировке войск у Балаклеи и Изюма

По его словам, речь идет об операции в районе поселка Сладкое.

«Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — считает Ходаковский.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, описывая в своем Telegram-канале обстановку на изюмском направлении, предупредил, что «ближайшие дни будут тяжелыми» для ВС РФ. По его мнению это должно сплотить россиян, а не наоборот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НаступлениеВоенная ОперацияДонбассДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры