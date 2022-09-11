В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении
Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся нанести удар в Донецкой области. Об этом рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.
По его словам, речь идет об операции в районе поселка Сладкое.
«Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — считает Ходаковский.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, описывая в своем Telegram-канале обстановку на изюмском направлении, предупредил, что «ближайшие дни будут тяжелыми» для ВС РФ. По его мнению это должно сплотить россиян, а не наоборот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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