В ДНР предупредили о готовящемся ударе ВСУ на Донецком направлении

По его словам, речь идет об операции в районе поселка Сладкое.

«Произойдет это скоро — противник вдохновлен», — считает Ходаковский.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный, описывая в своем Telegram-канале обстановку на изюмском направлении, предупредил, что «ближайшие дни будут тяжелыми» для ВС РФ. По его мнению это должно сплотить россиян, а не наоборот, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

