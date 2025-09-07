«Эти цифры близки к реальности. Такая тенденция действительно может быть обусловлена тем, что на нашем рынке торговой недвижимости сегодня достаточно серьезные условия для вновь заходящих арендаторов. Что касается конкуренции с онлайн-торговлей, то маржинальность бизнеса примерно одинаковая должна быть, чтобы он мог работать. Дело даже не в конкуренции между маркетплейсами и офлайн-магазинами, а в том, что пока, видимо, российский рынок не устраивает крупные иностранные компании по совокупности параметров, они не стремятся на него возвращаться. Заходят в основном те компании (даже известные), которые не требуют больших площадей или особо критичных параметров помещения», — сказал Войцеховский.

При этом, добавил собеседник НСН, далеко не все торговые центры готовы принять обратно ушедшие западные бренды.

«Для начала ушедшие бренды должны будут найти, куда возвращаться. Площади на сегодняшний день достаточно хорошо заполнены, нельзя сказать, чтобы на них стояли какие-то арендаторы, которые не устраивают арендодателей. Если бы они начали метаться и довольно быстро приняли бы решение вернуться обратно, это одна история. Но сегодня концепции очень сильно изменились в плане планировок и размещения ретейла, общепита, клиник, развлекательных центров и так далее. Наши торговые центры строились под прежних арендаторов, потому что все хотели их себе заполучить. Кто-то хотел двух-, а то и трехэтажные помещения с эскалаторами внутри — все это было учтено. Но так как они ушли, а занимать помещения было надо, практически все площади были перераспределены. Возвращение иностранных брендов — хорошая возможность для тех торговых центров, которые не очень успешно ведут свою деятельность, благодаря этому они смогут наверстать упущенное. Что касается тех ТЦ, которые работают на рынке нормально (а туда в первую очередь захотят вернуться иностранные бренды), здесь у них будут сложности», — подытожил он.

Ранее Войцеховский заявил НСН, что в Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет.

