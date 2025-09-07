Места больше нет? Почему западные бренды не спешат обратно в Россию
Сегодня российский рынок не устраивает по ряду параметров крупные иностранные параметры, они не стремятся возвращаться на него, сказал НСН Олег Войцеховский.
Многие торговые центры проектировались с учетом пожеланий западных компаний, которые часто требовали для себя сложные технические решения. Сегодня их площади заняты другими арендаторами, поэтому западным брендам будет затруднительно вернуться на российский рынок, заявил НСН управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский.
По итогам января—июля 2025 года на рынке появилось всего 20 новых локальных и международных марок — это почти втрое меньше, чем в прошлом году, сообщило издание «Коммерсантъ». Новым компаниям тяжело выдержать конкуренцию с давно работающими ритейлерами и онлайн-торговлей. Войцеховский связал подобную тенденцию с трудностями для новых игроков рынка и отметил, что иностранные бренды пока что не стремятся возвращаться в Россию.
«Эти цифры близки к реальности. Такая тенденция действительно может быть обусловлена тем, что на нашем рынке торговой недвижимости сегодня достаточно серьезные условия для вновь заходящих арендаторов. Что касается конкуренции с онлайн-торговлей, то маржинальность бизнеса примерно одинаковая должна быть, чтобы он мог работать. Дело даже не в конкуренции между маркетплейсами и офлайн-магазинами, а в том, что пока, видимо, российский рынок не устраивает крупные иностранные компании по совокупности параметров, они не стремятся на него возвращаться. Заходят в основном те компании (даже известные), которые не требуют больших площадей или особо критичных параметров помещения», — сказал Войцеховский.
При этом, добавил собеседник НСН, далеко не все торговые центры готовы принять обратно ушедшие западные бренды.
«Для начала ушедшие бренды должны будут найти, куда возвращаться. Площади на сегодняшний день достаточно хорошо заполнены, нельзя сказать, чтобы на них стояли какие-то арендаторы, которые не устраивают арендодателей. Если бы они начали метаться и довольно быстро приняли бы решение вернуться обратно, это одна история. Но сегодня концепции очень сильно изменились в плане планировок и размещения ретейла, общепита, клиник, развлекательных центров и так далее. Наши торговые центры строились под прежних арендаторов, потому что все хотели их себе заполучить. Кто-то хотел двух-, а то и трехэтажные помещения с эскалаторами внутри — все это было учтено. Но так как они ушли, а занимать помещения было надо, практически все площади были перераспределены. Возвращение иностранных брендов — хорошая возможность для тех торговых центров, которые не очень успешно ведут свою деятельность, благодаря этому они смогут наверстать упущенное. Что касается тех ТЦ, которые работают на рынке нормально (а туда в первую очередь захотят вернуться иностранные бренды), здесь у них будут сложности», — подытожил он.
Ранее Войцеховский заявил НСН, что в Россию заходят новые европейские бренды, что может стать толчком для ушедших крупных игроков, но «массового» возращения не будет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 40 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Москве
- Места больше нет? Почему западные бренды не спешат обратно в Россию
- Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК Украины в Киеве
- В центре Челябинска водитель автобуса въехала в троллейбус
- «Покровителя интернета» Карло Акутиса причислят к лику святых 7 сентября
- «The Life of a Showgirl»: Тейлор Свифт снова на кассетах
- Песков рассказал, как Путин выдерживает тяжелый график
- Зарубин: На саммите ШОС Путин уступил Моди свое место в «Аурусе»
- Бывший сенатор Арашуков неоднократно просил об отправке на СВО
- Российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru