Бить не будем? В России высказались о ядерном ударе по Украина
Политики и военные напомнили о положениях ядерной доктрины.
Депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что правительство Германии своими действиями затягивает конфликт на Украине, исходом которого может стать ядерная катастрофа, отмечает Junge Welt.
Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Ерунда полная! Там принимать некого. Кто их будет принимать? Если принимать, то это значит вступать в прямую войну с Россией, а это большая война! Это кровавая, грязная игрушка типа Зеленского – надо меньше о нем говорить. Он озвучивает то, что ему ЦРУ на ухо нашепчут. И он куда-то вступать… Если так будет себя вести, то Украину потеряет окончательно», - сказал Зюганов.
Россия не будет наносить ядерные удары по Украине, для решения конфликта ей хватит другого вооружения, заявил глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в пресс-центре НСН.
«В ядерной доктрине написано, что в случае нанесения по территории РФ ядерного удара Россия отвечает ядерным ударом. Если другими способами наноситься удар, который говорит о самом существовании нашего государства, тогда Россия тоже имеет право применить ядерное оружие. Я уверен, что ничего такого не будет, Россия не будет наносить удары по Украине, у нас достаточно сил и вооружения, чтобы решать эти вопросы», - рассказал Миронов.
Военный аналитик Владимир Козин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что ядерным державам нужно менять доктрины в части нанесения первого удара, а иначе «нас ждет Армагеддон».
«Северная Корея теперь будет говорить, что ядерная доктрина страны в точности повторяет документ США. В доктрине США также прописано, что страна может применить ядерное оружие в первом ударе. Северная Корея тоже закрепила за собой это право. Исключения – Россия и Китай, где нет концепции нанесения ядерного удара. Сейчас ядерным государствам нужно принять решение о неприменении ядерного оружия в первом ударе. Иначе это приведет к эскалации, а конец известен – ядерный Армагеддон», - пояснил Козин.
Накануне, 1 октября, глава Чечни Рамзан Кадыров, критикуя отступление ВС РФ из Красного Лимана, предложил ввести военное положение на приграничных территориях и использовать маломощное ядерное вооружение.
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