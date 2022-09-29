Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав

Власти Соединенных Штатов в случае с Украиной «испытывают Россию на прочность», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.

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По его словам, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению ядерных держав. Как указал дипломат, Вашингтон открыто наращивает поставки Киеву смертоносных вооружений.

На сегодняшний день есть ощущение, будто «Россию испытывают на прочность», — указал Антонов.

Ранее главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина считает, что другие страны должны предупредить РФ об ответных действиях на использование ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеУкраинаРоссийское ПосольствоАнатолий Антонов
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