Антонов: США подталкивают ситуацию к столкновению ядерных держав
Власти Соединенных Штатов в случае с Украиной «испытывают Россию на прочность», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в США Анатолия Антонова.
По его словам, Вашингтон подталкивает ситуацию к столкновению ядерных держав. Как указал дипломат, Вашингтон открыто наращивает поставки Киеву смертоносных вооружений.
На сегодняшний день есть ощущение, будто «Россию испытывают на прочность», — указал Антонов.
Ранее главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина считает, что другие страны должны предупредить РФ об ответных действиях на использование ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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