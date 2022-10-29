ВС России отбили попытку высадки десанта у Запорожской АЭС
29 октября 202211:34
Российские военные отбили попытку высадки украинского десанта у Запорожской АЭС. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
По его словам, попытка высадки была предпринята сегодня рано утром.
Ситуация на Запорожской атомной электростанции на Украине остаётся уязвимой. Такое заявление ранее сделал Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По словам Гросси, создание зоны безопасности вокруг станции остается приоритетом.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru