Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона «Филину»
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая звезда» оператору FPV-дрона с позывным «Филин», сообщили в российском оборонном ведомстве.
Там отметили, что этот боец подбил пять танков и 169 автомобилей противника. Белоусов поделился, что рассказал про подвиг дроновода президенту России Владимиру Путину – и тот просил передать бойцу большой привет. «Филин» сообщил министру, что планирует получить высшее военное образование и продолжить службу.
Кроме того, министр вручил орден «Александра Невского с мечами» заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, получившему ранение в августе 2025 года и в настоящее время проходящему лечение. Андрей Белоусов поблагодарил генерал-лейтенанта за службу и пожелал ему скорейшего выздоровления.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лолита рассказала, что скоро сможет ездить на метро бесплатно
- СМИ сообщили о возможном отстранении сборной Аргентины от чемпионата мира – 2026
- В Пензенской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов с топливом
- Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона «Филину»
- СМИ: Украина в новом плане отказалась уступать Донбасс и лишаться права на НАТО
- Росгвардия опровергла сообщения о привилегиях для рэпера Macan на службе
- В России экранизируют «Граф Аверин. Колдун Российской империи»
- Вареная баранья голова возглавила рейтинг худших блюд
- В РПЦ предупредили о росте фейковых информационных рассылок от имени церкви
- Умер глава подмосковного Реутова Филипп Науменко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru