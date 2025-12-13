Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона «Филину»

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая звезда» оператору FPV-дрона с позывным «Филин», сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины

Там отметили, что этот боец подбил пять танков и 169 автомобилей противника. Белоусов поделился, что рассказал про подвиг дроновода президенту России Владимиру Путину – и тот просил передать бойцу большой привет. «Филин» сообщил министру, что планирует получить высшее военное образование и продолжить службу.

Кроме того, министр вручил орден «Александра Невского с мечами» заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, получившему ранение в августе 2025 года и в настоящее время проходящему лечение. Андрей Белоусов поблагодарил генерал-лейтенанта за службу и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
