Герасимов проверил работу группировки «Центр»

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ – первый замминистра обороны Валерий Герасимов проверил работу группировки войск «Центр» на днепропетровском направлении в зоне специальной военной операции. Об этом сообщило Минобороны.

На передовом пункте управления общевойскового объединения Герасимов подчеркнул, что главная задача «Центра» после освобождения города Красноармейска - ликвидация сил ВСУ, окруженных в районе Димитрова.

«Начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач», - указали в министерстве.

В завершение работы Герасимов вручил государственные награды военным, наиболее отличившимся во время освобождения Красноармейска.

Ранее глава Генштаба доложил президенту Владимиру Путину, что армия России освободила Красноармейск и Волчанск, напоминает РЕН ТВ.

