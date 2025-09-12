Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области
12 сентября 202512:53
Вооруженные силы России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области, передает Минобороны.
Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Восток», пишет RT. Военное ведомство уточнило, что бойцы взяли село в результате наступательных действий.
Ранее армия России освободила Сосновку под Днепропетровском.
