Армия России установила контроль над Новопетровским в Днепропетровской области

Вооруженные силы России взяли под контроль село Новопетровское в Днепропетровской области, передает Минобороны.

Российские военные выбили ВСУ из села Юнаковка

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск «Восток», пишет RT. Военное ведомство уточнило, что бойцы взяли село в результате наступательных действий.

Ранее армия России освободила Сосновку под Днепропетровском.


ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныСпецоперацияВооруженные Силы РФ

